Sedef Avcı'nın Çöp Adam heyecanı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam, bu akşam saat 20.00'de Star'da başlıyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi için geri sayım başladı.



Tamer (Engin Altan Düzyatan) ve Peri’nin (Elçin Sangu) sırlarla dolu hikayesi anlatıldığı dizinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizide Berrin karakterine hayat veren Sedef Avcı'dan dizi ile ilgili sosyal medya paylaşımı geldi.



HEYECANINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, heyecanını "Yok canım hiç heyecanlı değilim" notuyla paylaştı. Avcı, kendisi için iyi dileklerde bulunan arkadaşlarının paylaşımlarını da gözler önüne serdi.