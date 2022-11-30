Sedef Avcı'nın Çöp Adam heyecanı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden uyarlanan ve bu akşam Star’da ekrana gelecek olan 'Çöp Adam' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürerken dizide Tamer'in eşi Berrin Yılmaz karakterine hayat veren Sedef Avcı'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sedef Avcı'nın Çöp Adam heyecanı

İlişkili

Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar: Tamer ve Peri'nin öyküsünü anlatan Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte

Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar: Tamer ve Peri'nin öyküsünü anlatan Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte

Engin Altan Düzyatan'dan Çöp Adam paylaşımı

Engin Altan Düzyatan'dan Çöp Adam paylaşımı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan , bu akşam saat 20.00'de Star'da başlıyor.

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı dizi için geri sayım başladı.

Tamer (Engin Altan Düzyatan) ve Peri’nin (Elçin Sangu) sırlarla dolu hikayesi anlatıldığı dizinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizide Berrin karakterine hayat veren Sedef Avcı'dan dizi ile ilgili paylaşımı geldi.

HEYECANINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, heyecanını "Yok canım hiç heyecanlı değilim" notuyla paylaştı. Avcı, kendisi için iyi dileklerde bulunan arkadaşlarının paylaşımlarını da gözler önüne serdi.

Sedef Avcı'nın Çöp Adam heyecanı - 1

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DİZİ HABER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...