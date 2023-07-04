Şef Osman Sezener kimdir?

Babası Ahmet Günter Sezener'in izinden giden Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuduktan sonra New York French Culinary'de eğitimini tamamladı. ABD, İtalya ve İstanbul'un önemli mutfaklarında çalıştı.

Farklı ülkelerdeki çalışma deneyiminden sonra İzmir'e dönen Sezener, doğduğu şehirde çalışmalara başladı; Venedik Catering ve Venedik Pizza Express'i yarattı. OD Urla, 2018 yılının son aylarında Sezener'in aile zeytinliğinin bulunduğu Urla'da ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmak için kapılarını açtı.