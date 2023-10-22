Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşında?

1951 yılında dünyaya gelen Selahattin Taşdöğen, 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı. Sanatçı bir aileden geldiğini belirten Taşdöğen, 7 kardeşten 3'ünün oyuncu, 4'ünün de müzisyen olduğunu dile getirmişti.



Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.