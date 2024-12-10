Sen Ağlama İstanbul dizisinin Şirin'i Burcu Cavrar kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Burcu Cavrar, 1989, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Son yıllarda Aşkın Bedeli, Gönül İşleri, Poyraz Karayel ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde yer alma başarısını gösterdi. Siyah Beyaz Aşk dizisinde hayat verdiği Hülya karakteri ile sevilmiş ve tanınmıştır.



Burcu Cavrar, 2019 yılında Ramo dizisinde Cavidan, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Ceyda karakterini canlandırdı. Tiyatro çalışmaları yanı sıra yeni dizi projelerinde yer almayı sürdürmektedir.

ŞİRİN KARAKTERİ HAKKINDA

Dizinin Şirin'i Burcu Cavrar, canlandırdığı karakteri "Seyircinin hem kızacağı, yer yer seveceği, yer yer hak vereceği bir karakter. Çünkü çocuksu bir yanı var, çok şımartılarak büyütülmüş. Varlıklı bir ailenin kızı, her istediği yapılmış ama sevgiyle ilgili sıkıntıları var. Dolayısıyla istediği şeylere sahip olamadığında saldırganlaşabiliyor. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi içinden bambaşka biri çıkabiliyor. Kırgın, hüzünlü bir prenses kendisi…" sözleriyle anlattı.