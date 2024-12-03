Sen Ağlama İstanbul ne zaman başlayacak? (Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları ve konusu)
Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin tanıtımı yayımlandı. Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni tanıtımı, etkileyici hikayesi ve görsel zenginliğiyle büyük ilgi topladı. Peki, Sen Ağlama İstanbul ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler?
Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın tarihi ve kadrosu açıklandı. Salı akşamları yayımlanacak olan Sen Ağlama İstanbul güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine topladı.
10 Aralık Salı akşamı Star’da ekranlara gelecek Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan yeni tanıtımında; Şehrazat ve Ferhat'ın aşk dolu sahneleri, Neşe Karaböcek'in unutulmaz 'Seni Buldum Ya' şarkısı eşliğinde izleyicileri adeta büyülerken, Büyükbey'in gizemli planları ise merakla bekleniyor. Ferhat'ın başına gelenler ve mahkemedeki kalem kırılma anı, hikayenin geleceğine dair heyecan verici ipuçları sunuyor.
SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU
İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCU KADROSU
Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.
Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul’un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.
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