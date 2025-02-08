Sen Ağlama İstanbul'da değişiklik: Yeni yayın günü belli oldu
Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisi salı akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak Sen Ağlama İstanbul'un yayın günü değişti.
Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Sen Ağlama İstanbul, İstanbul'da geçen imkansız bir aşkı konu alıyor. Şehrazat adlı diziden uyarlanan dizide başrolleri; Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Tamer Levent ve Burcu Cavrar paylaşıyor.
Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları izleyici karşısına çıkıyordu.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Ancak Sen Ağlama İstanbul ile ilgili değişikliğe gidildi ve dizinin yayın günü değişti. Sen Ağlama İstanbul 8. bölümden itibaren cumartesi akşamları ekranlara gelecek.
Sen Ağlama İstanbul yeni fragmanına; Şehrazat'ın Şirin'in birini vurmasını engellemeye çalışması ve Kubat'ın gelip "Şehrazat nerede?" diye sorması damga vurdu.
Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümüyle 15 Şubat Cumartesi akşamı 20:00'de Star'da...
SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI
SEN AĞLAMA İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Ağlama İstanbul dizisi, 4 Şubat'ta 7. bölümüyle ekranlara geldi. Hanedanoğlu ailesi için tehlikeli günlerin başladığı diziye; Şehrazat'ın Şirin'in oyununu bozması ve Kubat'tan vazgeçmemesi damga vurdu.
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