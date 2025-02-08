Sen Ağlama İstanbul'da değişiklik: Yeni yayın günü belli oldu

Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisi salı akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak Sen Ağlama İstanbul'un yayın günü değişti.

Sen Ağlama İstanbul'da değişiklik: Yeni yayın günü belli oldu

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden , İstanbul'da geçen imkansız bir aşkı konu alıyor. Şehrazat adlı diziden uyarlanan dizide başrolleri; , , , Tamer Levent ve Burcu Cavrar paylaşıyor.

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları izleyici karşısına çıkıyordu.

Sen Ağlama İstanbul'da değişiklik: Yeni yayın günü belli oldu - 1

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Ancak ile ilgili değişikliğe gidildi ve dizinin yayın günü değişti. Sen Ağlama İstanbul 8. bölümden itibaren cumartesi akşamları ekranlara gelecek.

Sen Ağlama İstanbul'da değişiklik: Yeni yayın günü belli oldu - 2

 yeni fragmanına; Şehrazat'ın Şirin'in birini vurmasını engellemeye çalışması ve Kubat'ın gelip "Şehrazat nerede?" diye sorması damga vurdu.

Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümüyle 15 Şubat Cumartesi akşamı 20:00'de Star'da...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI

SEN AĞLAMA İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

dizisi, 4 Şubat'ta 7. bölümüyle ekranlara geldi. Hanedanoğlu ailesi için tehlikeli günlerin başladığı diziye; Şehrazat'ın Şirin'in oyununu bozması ve Kubat'tan vazgeçmemesi damga vurdu.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...