Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas kimdir?

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini, 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir.



Simay Barlas, 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra, Yabani adlı dizide "Rüya" karakterini canlandırdı.



ŞEHRAZAT KARAKTERİ HAKKINDA



Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat’ı oynayan Simay Barlas, canlandırdığı karakter için "Şehrazat… özgüvenli, cesur, ayakları yere sağlam basan, zorluklara göğüs geren, lafını asla esirgemeyen, empati yeteneği yüksek, bilinçli, bilgili, kültürlü biri. Tıp fakültesi öğrencisi aynı zamanda. Şehrazat'ın hayata karşı dik duruşu, cesur oluşu ve güçlü bir kadın olmasından çok etkilendim" ifadelerini kullandı.