Senden Önce dizisi oyuncuları kimler? Senden Önce dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Senden Önce’nin başrol oyuncuları belli oldu. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı aynı projede buluşturan dizinin yayın günü henüz açıklanmadı.



Dizide Alp Navruz “Hakan” karakterine, Sinem Ünsal “Merve” karakterine, Nilperi Şahinkaya ise “Sahra” karakterine hayat verecek.



Yapımını D Media’nın üstlendiği Senden Önce’nin senaryosunu Başak Anigün kaleme alırken; yönetmenliğini ise Feride Kaytan üstleniyor.

SENDEN ÖNCE DİZİSİ KONUSU

Senden Önce, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayeyi konu alıyor. Tanıtımda, Hakan’ın (Alp Navruz) eşi Merve (Sinem Ünsal) ile yaşadığı hesaplaşma sahnesi yer alırken; Sahra ise (Nilperi Şahinkaya) Hakan’ın havaalanında tesadüfi bir şekilde karşılaştığı ve ilişki yaşadığı bir diğer kadın olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.



