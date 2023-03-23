Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde araştırıyor: Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti?

Star’ın en çok izlenen programlarından Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde, adalet arayışında. Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti? Serap Paköz, programda Anne Cemile Hanım’ın iddialarını destekleyen ve gerçekleri ortaya çıkaran pek çok röportaj ve kanıta yer verdi.

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde araştırıyor: Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti?

Başarılı sunucu Serap Paköz, Star'daki programında, 16 Mart 2022 tarihinde gece 02.30 sıralarında İstanbul Ümraniye’deki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek ölen Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümünü araştırıyor.

Şüpheli şekilde ölen Ece’nin annesi Cemile Hanım ve ailesi, damatları Erol A.’yı suçluyor. Programda damatlarının ölen kızı Ece’ye pek çok kez şiddet uyguladığını, videolar ile şantaj yaptığını söyleyen Cemile Hanım’ın iddiaları kan donduruyor.

İddialara göre yasaklı madde kullandığı için psikolojisi yerinde olmayan damatları kızlarını aldatmakla suçlamış, evdeki eşyaları gizli kamera var diyerek parçalamış. Damat Erol A., evlilikleri boyunca pek çok kez kızlarını kurtarmak isteyen aileyi de yine ölümle tehdit etmiş.

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde araştırıyor: Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti? - 1

Serap Paköz “Kocasından şiddet gören kadınlar hep yüksekten düşüyor. Bu tesadüf mü” diyerek önemli bir soruyu dile getirdi. Cemile Hanım ise Gerçeğin Peşinde stüdyosunda “Kızımı gelinlikle verdim, kefenle aldım” diyerek isyan etti.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Erol Acar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızlarının darp edildiğine dair ellerinde pek çok görüntülü kanıt bulunan ailenin ise tek isteği var: “Kızımı balkondan attı” dedikleri eski damatlarının cezaevine girmesi.

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde araştırıyor: Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti? - 2

Cemile Hanım ayrıca annesiz kalan üç torununun sağlığından da endişeli. Günlük işlerde çalışan ve ailesinin desteği ile geçinen Erol A.’nın psikolojisinin yerinde olmadığını belirten Cemile Hanım, torunlarının tehlikede olduğunu söyleyip onların velayetini almak istiyor. Büyük velayet davası ise yarın gerçekleşecek.

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde araştırıyor: Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti? - 3

Serap Paköz, programda Anne Cemile Hanım’ın iddialarını destekleyen ve gerçekleri ortaya çıkaran pek çok röportaj ve kanıta yer verdi. Paköz, adaletin yerini bulması adına Ece Kılıçaslan Acar’ın şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyor.

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