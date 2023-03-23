Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde araştırıyor: Üç çocuk annesi Ece Kılıçaslan’ı kocası mı balkondan itti?

Başarılı sunucu Serap Paköz, Star'daki programında, 16 Mart 2022 tarihinde gece 02.30 sıralarında İstanbul Ümraniye’deki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek ölen Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümünü araştırıyor.



Şüpheli şekilde ölen Ece’nin annesi Cemile Hanım ve ailesi, damatları Erol A.’yı suçluyor. Programda damatlarının ölen kızı Ece’ye pek çok kez şiddet uyguladığını, videolar ile şantaj yaptığını söyleyen Cemile Hanım’ın iddiaları kan donduruyor.

İddialara göre yasaklı madde kullandığı için psikolojisi yerinde olmayan damatları kızlarını aldatmakla suçlamış, evdeki eşyaları gizli kamera var diyerek parçalamış. Damat Erol A., evlilikleri boyunca pek çok kez kızlarını kurtarmak isteyen aileyi de yine ölümle tehdit etmiş.

