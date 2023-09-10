Sercan Yıldırım kimdir? Survivor All Star 2024'ün beşinci yarışmacısı oldu

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarla yeni sezonda Survivor'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Survivor All Star 2024'ün beşinci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu. Paylaşım ardından Sercan Yıldırım'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili araştırmalar başladı. Peki,  Sercan Yıldırım kimdir?

Sercan Yıldırım kimdir? Survivor All Star 2024'ün beşinci yarışmacısı oldu

All Star 2024’ün beşinci yarışmacısı belli oldu.  beşinci ismi "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..." sözleriyle duyurdu. 

Sercan Yıldırım kimdir? Survivor All Star 2024'ün beşinci yarışmacısı oldu - 1

SERCAN YILIDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı.Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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