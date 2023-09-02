Serdar Akar’dan voleybol dizisi geliyor

Bir dönem ekranlara damga vuran ‘’Koçum Benim’’ dizisinin ve birçok başarılı projenin yönetmeni Serdar Akar, yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Akar, Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarına damga vuran kadın voleybol milli takım sporcularının ilham olduğu bir diziyi ekranlara taşıyacak. Yayınlandığı dönemde basketbolu herkese sevdiren ve büyük ilgiyle izlenen ‘’Koçum Benim’’in yönetmeni Serdar Akar ve yaratıcısı Hüseyin Apaydın ile Serdar Akkaya’nın yapımcılığını üstlendiği proje için şimdiden çalışmalara başladı.



Melike İlgün’ün senaryosunu yazdığı ve ismi açıklanmayan gençlik dizisinin konusu, voleybol ve voleybol sporcularının etrafında işlenecek. Dizinin başrol ve ana kadrosunda rol alacak ünlü oyuncular için çalışmalara başlanılan projenin, hangi kanalda yayınlanacağının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.