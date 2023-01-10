Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı, neden yok?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı ve şuurunun bulanık olduğu öğrenilmişti. Sağlık durumu merak konusu olan Seren Serengil'in programdan ayrıldığı iddia ediliyor.

AÇIKLAMA SEVGİLİSİNDEN GELDİ



Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in durumuna ilişkin, "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" açıklamasında bulundu.