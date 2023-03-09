Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki tarzının bedeli 75 bin lira

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerde yer aldığı, Amerikan yapımı 'The Sopranos' dizisinden uyarlanan 'Aile' dizisinde Sarıkaya, ilk bölümdeki stiliyle dikkat çekti. Giydiği elbisenin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki tarzının bedeli 75 bin lira

ve Kıvanç Tatlıtuğ Show'da yayınlanan 'Aile' adlı diziyle ekranlara geliyor. 'The Sopranos'un uyarlaması olan dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nur Sürer gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizide Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği psikolog Devin'in, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan Soykan ve ailesini tedavi etme uğruna kendini suç dünyasının içerisinde bulma hikayesi anlatılıyor. Dizinin ilk bölümü ise geçtiğimiz salı günü yayınlandı.

Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki tarzının bedeli 75 bin lira - 1

Sosyal medyanın konuşulanlarından olan genç oyuncunun ilk bölümde giydiği elbisesinin fiyatı dikkat çekti. Sarıkaya’nın küpesinin 3 bin 500 TL, elbisesinin 52 bin 900 TL, ceketinin 10 bin 700 TL, çantasının ise 8 bin 200 TL olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki tarzının bedeli 75 bin lira - 2
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