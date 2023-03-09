Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki tarzının bedeli 75 bin lira

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Show'da yayınlanan 'Aile' adlı diziyle ekranlara geliyor. 'The Sopranos'un uyarlaması olan dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nur Sürer gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizide Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği psikolog Devin'in, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan Soykan ve ailesini tedavi etme uğruna kendini suç dünyasının içerisinde bulma hikayesi anlatılıyor. Dizinin ilk bölümü ise geçtiğimiz salı günü yayınlandı.