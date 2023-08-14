Serhat dizisinini oyuncuları kimler? İşte Serhat dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

14 Ağustos 2023 tarihinde ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak olan Serhat dizisi yönetmenliğini Bora Tekay yapıyor. Yeni dizi Serhat dizisi senaryosunu Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı kaleme alıyor. Serhat dizisi oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Volkan Severcan, Burcu Karakaya, Haluk Özenç, Filiz Çelik, Pınar Tuncegil, Demir Karahan ve Tamer Yiğit yer alıyor.

SERHAT DİZİSİNİN KONUSU

Serhat, uzun yıllardan beri Güneydoğu’da ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan bir özel harekat polisidir. Son dönemde büyük iş adamlarının kızlarının kaçırılması sebebiyle kendisine ihtiyaç olduğu düşünülmüş ve özel bir görevle İstanbul’a çağrılmıştır. İstemeyerek de olsa İstanbul’a gelen Serhat, Asayiş Şube’de yeni kurulmuş genç bir ekibe dâhil edilir. Ancak ne İstanbul Serhat’ın bıraktığı İstanbul’dur ne de Serhat, İstanbul’un hatırladığı Serhat... Her ne kadar hepsini birbirinden ayrı tutmaya çalışsa da Serhat’ın işleri, ailesi, duyguları zamanla birbirine karışır; savaşı ve kavgası her gün biraz daha büyür.