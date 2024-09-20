Serkan Keskin kimdir, hangi dizilerde rol aldı? (Serkan Keskin'in özgeçmişi)

Serkan Keskin 25 Kasım 1978 yılında İzmit’te doğdu. Oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te, 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesindeki tiyatro kursunda başladı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. 1999 – 2002 yılları arasında Işıl Kasapoğlu’nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul’da eğitim aldı. Eğitimini tamamlamasının hemen ardından 2002 yılında Işıl Kasapoğlu ile birlikte Semaver Kumpanya’nın kurucuları arasında yer aldı. Tiyatrodaki başarısıyla 32. İsmail Dümbüllü Ödülü’ne layık görülen Serkan Keskin, halen oyuncu ve yönetmen olarak Semaver Kumpanya’daki çalışmalarına devam etmektedir.



“Hırsız Polis”, “Bu Kalp Seni Unutur mu?”, “Deli Saraylı”, “Leyla ile Mecnun”, “Ben de Özledim”, “Beş Kardeş” isimli dizi projelerinde ve 2016 sezonunda çekilen Türkiye’nin ilk profesyonel internet dizisi “Masum”’da yer almıştır. Ekranların absürd komedi türündeki fenomen dizisi Leyla ile Mecnun’daki “İsmail Abi” karakteriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı başaran Serkan Keskin, dizinin yönetmeni Onur Ünlü, oyuncuları Ali Atay ve Osman Sonant ile birlikte kurdukları “Leyla the Band” grubuyla müzisyen kimliğini de ortaya koymuştur.



Beyazperdede önemli yönetmenlerle çalışan Serkan Keskin ilk sinema deneyimini Reha Erdem ile “Korkuyorum Anne” filminde yaşamıştır. Aynı yıl Yavuz Turgul’un “Gönül Yarası”filminde oynayan oyuncu, usta yönetmen Zeki Ökten’le de “Çinliler Geliyor” filminde çalışma fırsatını yakalamıştır. Özcan Alper’in ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan filmi “Sonbahar”dan sonra, Aydın Bulut’un yönetmenliğini yaptığı “Başka Semtin Çocukları” filminde rol almıştır. 2008 yılında “Güneşin Oğlu” filminde yönetmen Onur Ünlü ile yollarının kesişmesinin ardından, “Leyla ile Mecnun”, “Beş Kardeş” dizi projelerinde ve “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Kırık Kalpler Bankası” gibi önemli sinema filmlerinde yine Onur Ünlü ile birlikte çalışmaya devam etmişlerdir. Yönetmenin 2014 yılında çektiği “İtirazım Var” sinema filmindeki “İmam Selman Bulut” rolüyle 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri ve 33. Istanbul Film Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü almıştır. Aynı yıl yer aldığı diğer sinema filmi “Silsile”deki rolüyle 21. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.



Serkan Keskin sinema filmi kariyerine “Pus”, “Vavien”, “Av Mevsimi”, “Takiye: Allah’ın Yolunda”, “Unutma Beni”, “Eylül”, “Yeraltı”, "Yabancı”, “F Tipi Film”, “Yok Artık”, “Limonata”, “Tereddüt”, “Tatlım Tatlım”, “Cingöz Recai”, “Güven” “Kelebekler”, “Kronoloji” ve usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 2017 yapımı filmi “Ahlat Ağacı” ile devam etmiştir.



