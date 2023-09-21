Ses ve saz sanatçısı Sakin Künar öldü sandığı kızının yaşadığını Müge Anlı'da öğrendi (Sakin Künar kimdir?)

SAKİN KÜNAR KİMDİR?

Sakin Künar 1971 yılında Sarayköy'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sarayköy’de tamamladı. Denizli Belediye Konservatuvarında TSM ve THM eğitimi aldı. Gökhan Güney, Seyfi Doğanay, Ömer Danış, Seda Sayan ve Bülent Ersoy’un orkestralarında yer aldı.



Popstar Alaturka Beste yarışmasında 3 bin şarkı içerisinde "Nisan Bir Şakası" isimli bestem birinci oldu.