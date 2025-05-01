Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin vizyon tarihi
2000'lerin unutulmaz dizilerinden "Sihirli Annem", beyazperdeye uyarlandı. Periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı konu alan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Çekimleri tamamlanan filmin afişiyle birlikte vizyon tarihi de belli oldu. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek?
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra beyaz perde seyircisiyle buluşacak. Perilerle insanların kaderlerinin kesiştiği büyülü bir evrende geçen bu yepyeni serüven, 30 Mayıs’ta izleyicileri sinema salonlarında karşılayacak.
Film, eski ile yeniyi ustalıkla harmanlayan atmosferiyle, hem yıllar önce bu sihirli evrende yolculuğa çıkan izleyicilere nostalji yaşatmayı hem de yeni nesil sinemaseverleri bu büyüleyici dünyanın içine çekmeyi amaçlıyor.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI
Efsane dizinin hafızalarda yer eden isimleri bu projede yeniden bir araya geliyor. İnci Türkay’ın zarafeti, Nevra Serezli’nin usta oyunculuğu ve Şahap Sayılgan’ın güçlü performansı, filme duygusal bir derinlik katarken; Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci ve Süeda Çil de karakterlerine yeniden hayat vererek izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner gibi sevilen isimler de bu büyülü dünyada yeni nesil maceralarla perdeye yansıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi