Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin vizyon tarihi

Film, eski ile yeniyi ustalıkla harmanlayan atmosferiyle, hem yıllar önce bu sihirli evrende yolculuğa çıkan izleyicilere nostalji yaşatmayı hem de yeni nesil sinemaseverleri bu büyüleyici dünyanın içine çekmeyi amaçlıyor.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI



Efsane dizinin hafızalarda yer eden isimleri bu projede yeniden bir araya geliyor. İnci Türkay’ın zarafeti, Nevra Serezli’nin usta oyunculuğu ve Şahap Sayılgan’ın güçlü performansı, filme duygusal bir derinlik katarken; Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci ve Süeda Çil de karakterlerine yeniden hayat vererek izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner gibi sevilen isimler de bu büyülü dünyada yeni nesil maceralarla perdeye yansıyor.

