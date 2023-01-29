Simay Barlas Ömer kadrosuna dahil oldu

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Star’ın sevilen dizisi Ömer’e genç oyuncu Simay Barlas dahil oldu.



Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya rolünü canlandıracak.



Gamze’ye büyük umutlarla evlilik teklif eden Ömer, aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yaşadığı hayal kırıklığının ardından Reşat’ın ısrarıyla Süreyya ile görüşmeyi kabul eden Ömer, tahmininden hızlı gelişen olaylar karşısında nasıl davranacak? Gamze, Ömer’in Süreyya ile görüşmesinden haberdar olacak mı?



Ömer, yeni bölümüyle pazartesi akşam saat 20.00’de Star’da.