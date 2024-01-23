Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri dizisinde Gemileri Yakarım türküsüyle gündeme geldi

Ankara'nın geleneksel oyun havalarıyla tanınan Sincanlı Erkal, İnci Taneleri dizisinde söylediği Gemileri Yakarım türküsüyle merak edilen isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medya platformlarını aktif kullanan Erkal Sonel, Instagram ve YouTube'da içerikler paylaşıyor. Türküsüyle beğeni toplayan Sincanlı Erkal'ın söylediği birçok türkü bulunuyor.
Sincanlı Erkal'ın instagram hesabında 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.
"BEN BİLE ŞOK OLDUM"
Gemileri Yakarım’ın tüm Türkiye’nin diline düştüğünü ifade eden Erkal Soner duygularını şu sözlerle ifade etti. “Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor.”
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