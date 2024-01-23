Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri dizisinde Gemileri Yakarım türküsüyle gündeme geldi

"BEN BİLE ŞOK OLDUM"



Gemileri Yakarım’ın tüm Türkiye’nin diline düştüğünü ifade eden Erkal Soner duygularını şu sözlerle ifade etti. “Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor.”