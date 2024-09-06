Siyah Kalp dizisi ne zaman başlayacak? Siyah Kalp dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tims&B Productions imzalı Siyah Kalp dizisinin yayın tarihi 12 Eylül Perşembe olarak açıklandı. Uluç Bayraktar’ın yönettiği, Yıldız Tunç’un ise yazdığı dizi Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden Şansalanların sırlarla örülü hikayesini ekrana taşıyacak.

SİYAH KALP OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sumru’nun (Ece Uslu) doğar doğmaz vazgeçtiği ikiz çocukları Nuh (Aras Aydın), Melek’le (Hafsanur Sancaktutan) hesaplaşma yaşayacak ve Melek ile Cihan’ın (Burak Tozkoparan) aşkı dengeleri alt üst edecek.