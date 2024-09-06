Siyah Kalp dizisi ne zaman başlayacak? Siyah Kalp dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tims&B Productions imzalı Siyah Kalp dizisinin yayın tarihi 12 Eylül Perşembe olarak açıklandı. Uluç Bayraktar’ın yönettiği, Yıldız Tunç’un ise yazdığı dizi Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden Şansalanların sırlarla örülü hikayesini ekrana taşıyacak.
SİYAH KALP OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Sumru’nun (Ece Uslu) doğar doğmaz vazgeçtiği ikiz çocukları Nuh (Aras Aydın), Melek’le (Hafsanur Sancaktutan) hesaplaşma yaşayacak ve Melek ile Cihan’ın (Burak Tozkoparan) aşkı dengeleri alt üst edecek.
Dizide Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy’dan (Nihayet) oluşan güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor.
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