Solmaz Çiros kimdir? Evleneceksen Gel izdivaç programıyla tanınan Solmaz Çiros kaç yaşında, nereli?

Solmaz Çiros, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. 2016 yılında popüler olan Evleneceksen Gel adlı izdivaç programıyla tanınan Solmaz Çiros, uzun bir süredir ekranlarda boy göstermiyordu. Dans ve şarkılarıyla dikkat çeken Solmaz Çiros, Fatih Ürek'in programıyla ekranlara geri döndü. Peki, Solmaz Çiros kimdir? Evleneceksen Gel izdivaç programıyla tanınan Solmaz Çiros kaç yaşında, nereli?

Solmaz Çiros kimdir? Evleneceksen Gel izdivaç programıyla tanınan Solmaz Çiros kaç yaşında, nereli?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Roman kökenli dansçı, şarkıcı ve televizyon ünlüsüdür. Özellikle 2016 yılında katıldığı "Evleneceksen Gel" adlı izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanındı. Bu programdaki dansları ve enerjik kişiliği ile dikkat çekti.

Ayrıca, "Aşk-ı Roman" adlı diziyle televizyon ekranlarında boy gösterdi ve müzik kariyerine de adım attı. Kendi şarkıları arasında "Aşkımız Buraya Kadar" ve "Asalet Gaydası" gibi parçalar bulunuyor.

Solmaz Çiros, son dönemlerde sosyal medyada, televizyon programlarında da yer almaktadır. Özellikle dans ve şarkı performansları ile öne çıkmaktadır​.

Solmaz Çiros kimdir? Evleneceksen Gel izdivaç programıyla tanınan Solmaz Çiros kaç yaşında, nereli? - 1

YENİ PROGRAMLA EKRANLARDA

Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce yarışmasına katılarak bir anda ekranlarda boy gösteren Solmaz Çiros, görümcesi olduğunu söylediği Zehra isimli kadınla yarışmaya katıldı.

Solmaz dansıyla yine dansıyla dikkat çekti.

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