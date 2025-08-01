Son hali gündem olan Necati Bilgiç kimdir?
Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biri olan usta oyuncu Necati Bilgiç ile ilgili üzücü bir gelişme gündeme geldi. Bir döneme damga vuran filmlerde Kemal Sunal ve Şener Şen gibi önemli isimlerle birlikte rol alan 72 yaşındaki sanatçının, bir süredir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Peki, son hali gündem olan Necati Bilgiç kimdir?
Son hali gündem olan Necati Bilgiç 1953 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Dormen Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur (Uğur Yücel) - Necati ikili şov programı ile tanındı.
Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör, özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer etmiştir. Çiçek Taksi'nin ilk sezonunda "Niyazi" rolünde başarılı bir performans sergilemiştir. Bilgiç, son olarak Ata Demirer'in 2012 yapımı Berlin Kaplanı filminde rol aldı.
YER ALDIĞI PROJELER
1979: Nazey
1981: Çirkinler de Sever
1983: En Büyük Yumruk
1984: Gizli Duygular
1984: Karanfilli Naciye
1985: Aşık Oldum
1985: Namuslu
1986: Davacı
1986: Milyarder
1987: Teyzem
1988: Bıçkın
1989: Arabesk
1990: Karartma Geceleri
1992: Çiçek Taksi
2001: Sultan
2002: Lahmacun ve Pizza
2006: İşte Benim
2012: Berlin Kaplanı
2014: Ellerinden Başla
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