Son hali gündem olan Necati Bilgiç kimdir?

Son hali gündem olan Necati Bilgiç 1953 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Dormen Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur (Uğur Yücel) - Necati ikili şov programı ile tanındı.

Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör, özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer etmiştir. Çiçek Taksi'nin ilk sezonunda "Niyazi" rolünde başarılı bir performans sergilemiştir. Bilgiç, son olarak Ata Demirer'in 2012 yapımı Berlin Kaplanı filminde rol aldı.



YER ALDIĞI PROJELER



1979: Nazey

1981: Çirkinler de Sever

1983: En Büyük Yumruk

1984: Gizli Duygular

1984: Karanfilli Naciye

1985: Aşık Oldum

1985: Namuslu

1986: Davacı

1986: Milyarder

1987: Teyzem

1988: Bıçkın

1989: Arabesk

1990: Karartma Geceleri

1992: Çiçek Taksi

2001: Sultan

2002: Lahmacun ve Pizza

2006: İşte Benim

2012: Berlin Kaplanı

2014: Ellerinden Başla