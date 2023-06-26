Sonsuza Dek Nedime filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Sonsuza Dek Nedime filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken filmin senaryosunu Burçin Ergin kaleme aldı. 2022 yılında çekimleri tamamlanan filminin oyuncu kadrosunda Yusuf Çim, Aslı Bekiroğlu, İbrahim Kendirci, Gözde Kaya yer alıyor.

SONSUZA DEK NEDİME FİLMİNİN KONUSU

Cemre 30’lu yaşlarının başlarında oldukça enerjik, güler yüzlü ve çok başarılı bir düğün planlayıcısıdır. 5 yıldır birlikte olduğu borsacı sevgilisi Mete ile evleneceği günü iple çekerken en yakın arkadaşı Sinem’in düğün gününde yaşadığı öyle bir an yaşar ki; ağzı kulaklarında hayallerinin sonunda gerçek olduğunu sanır. Sinem’in attığı gelin çiçeğini kaptığı an karşısında Mete durmaktadır. Kalabalığın arasında Cemre’nin ellerini tutan Mete gözlerinin içine bakarak Cemre’den özür diler ve ayrılır… Yere düşerek paramparça olan tek şey Cemre elinde tuttuğu gelin çiçeği değildir artık. Aşık olduğu adam onu kalabalığın arasında hem de en yakın arkadaşının düğününde terk etmiştir. Cemre saçı başı makyajı darmadağın salya sümük evinin ortasında ağlarken yanında yine dostları vardır. Cemre’ye yine hüsran yine hasret dolu yollar vardır. Sinem, Melis ve Leyla sabaha kadar Cemre’ye destek olur ve kadın dayanışmasının altını çizerek Cemre için yeni planlar yeni yollar belirlerler.