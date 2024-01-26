Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti'ne Hamiyet karakteriyle konuk oldu (Meriç Keskin kimdir?)

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oldu. Dizinin sıkı takipçilerinden biri olan Keskin, Zülkar’ın arkadaşı Hamiyet karakterine hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Hamiyet'i Meriç Keskin kimdir?

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti'ne Hamiyet karakteriyle konuk oldu (Meriç Keskin kimdir?)

Kızılcık Şerbeti'nin 48. bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk oldu. Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat veriyor. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.

MERİÇ KESKİN KİMDİR?

24 Ekim 1986'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Macar Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan başarılı sosyal medya fenomeni, eğlendirici, bilgilendirici paylaşımlarda bulunmaktadır.

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