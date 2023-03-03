Star TV'den yeni dizi: Yüz Yıllık Mucize'den ilk tanıtım

Star TV'nin yeni dizisi ‘Yüz Yıllık Mucize’ çok yakında izleyici ile buluşacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle;



Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.



OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüzyıllık Bir Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.



Merakla beklenen yeni dizi ‘Yüz Yıllık Mucize’, yakında Star’da…



İŞTE YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN İLK TANITIMI