Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı zirvede

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki final maçı sebebiyle ekrana gelmeyen Çarpıntı, hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Çarpıntı , bir hafta aranın ardından 21 Eylül Pazar akşamı ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

Zengin bir ailenin kızı Melike Alkan’ın kalbiyle hayata tutunan Aslı'nın hikayesini konu alan dizi, tüm seyirciler’de 5.09 reytingle ikinci ve ABC1’de 5.23 reytingle 2'nci oldu.



Çarpıntı, AB kategorisinde ise 4.93 reytingle gün birincisi oldu.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice kaleme alıyor.