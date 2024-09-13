Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'den ilk tanıtım

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu "Sahipsizler" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı Sahipsizler'in hikayesi gerçek bir hikayeden yola çıkıyor.

Başrollerini Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen ve Ece Bağcı'nın paylaştığı dizide; Doğa Bayram, Umut Kaplıca, Reha Özcan, Turgut Tunçalp, Mehmet Bozdoğan, Mina Derman, Duygu Karaca, Sacide Taşaner, Onur Berk Arslanoğlu, Mert Tümer ve Zeynep Köse gibi isimler de rol alıyor.

"Sahipsizler" dizisinde 6 yetim kardeşin İstanbul’daki yaşam mücadelesi anlatılacak.

Merakla beklenen yeni dizi "Sahipsizler", yakında Star’da…



İŞTE SAHİPSİZLER DİZİSİNİN İLK TANITIMI