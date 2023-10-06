Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ilk tanıtım

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu "Sakla Beni" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Senaryosunu Armağan Gülşahin'in kaleme aldığı Sakla Beni'nin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek paylaşıyor.

Dizide ayrıca Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar yer alıyor.

"Sakla Beni" dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak.

Merakla beklenen yeni dizi "Sakla Beni", yakında Star’da…

İŞTE SAKLA BENİ DİZİSİNİN İLK TANITIMI