Star'da yayınlanan "Bir Şansım Olsa"nın sunucusu Ahu Sungur: Bize başvuran seyircilerimizin hikayeleri, kendi hayat hikayemiz kadar kıymetli

Yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini ve beğenisini toplayan reyting başarısı ile adından söz ettiren, Türkiye dışında iki ülkeye de satışı gerçekleşen özgün program "Bir Şansım Olsa", ilk bölümüyle 22 Nisan Cumartesi günü Star'da ekrana geldi.

Her cumartesi Star'da ekrana gelecek olan Bir Şansım Olsa'nın sunuculuğunu üstlenen Ahu Sungur, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Bir Şansım Olsa’yı sunmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti, Bir Şansım Olsa hayatınızı ne yönde etkiledi?



Empati yeteneği yüksek bir insan olduğumu düşünüyorum fakat Bir Şansım Olsa’dan sonra empati duygum daha da arttı. O kadar farklı hayatlarla karşı karşıya kaldım ki…. Bu benim için hem sağlam bir tecrübe hem de bakış açım için büyük bir değişim.



"GİTTİĞİM HER YERDE EN ÇOK 'AAA ŞANS GELMİŞ' DİYORLAR"



Sokaktaki yorumları da merak ediyoruz. Sokaktaki yorumlarda, sizi gördüklerinde sizinle gerçekleşen sohbetlerde neler var?



Daha bugün yaşadığımı anlatayım. Bir anne kız çevirdi yolumu. Sarıldılar. “İnsanları barıştırıyorsunuz size teşekkür ederiz” dediler. Bu paha biçilemez bir duygu. Gittiğim her yerde çok sıcak karşılanıyorum ve en çok şu cümleyi duyuyorum ve seviyorum; “Aaa şans gelmiş...” Daha ne isterim? Şanslı bir insandım fakat bu program beni şansın ta kendisi yaptı.



"EVLADINDAN KOPARILMIŞ ANNE YA DA BABAYLA KARŞILAŞTIĞIMDA PERİŞAN OLUYORUM"



Bir Şansım Olsa’da şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hikaye ne oldu?



İşlediğimiz, dokunduğumuz her hikaye benim için eşit ve çok kıymetli, çünkü hepsi biricik. İnsanın kendisi gibi, hikayesi de biricik. Fakat evlatlarından koparılmış bir anne ya da babayla karşılaştığımda perişan oluyorum. Ve biliyor musunuz başvurulara baktığımda şunu görüyorum; çok fazla evlatlık verilmiş ya da evladı kendilerinden koparılmış ebeveynler var. Bu çok acı. Elimde olsa hepsini buluştururum.



Dizi ve sinemada sizi izleyenlerin karşılarına, Bir Şansım Olsa ile gerçek hikayelerle çıktınız… Ahu Sungur bu kez rol yapmıyordu…



Öncelikle bu soru için daha doğrusu sorunun içerisindeki cevap, yani tespit için teşekkür ederim. Hakikaten de ben bu programı sunmaya başladığım ilk andan itibaren en gerçek halimleyim. Filtresiz hatta çırılçıplağım. Aslında ben mesleğimi icra ederken de yani bir karakter yaratmaya çalışıp bunu performansımla izleyiciye aktarırken de rolü oynamaktan ziyade o rolün en gerçek halini sunmaya çalıştım hep. Oynadığım karakterlerin tümünü gerçekten yaşarmışcasına aktardım. Seyirci hisseder, her şeyi görür ve anlar. Rol mü kesiyorsunuz sahiden orada mısınız bilir. Eğer sahiden oradaysanız onlar için kapladığınız o alanın hakkını sonuna kadar vermelisiniz. Ben bu programda seyircinin ta kendisiyim en samimi halimle. Beni izlerlerken onlardan tek farkım o an onların yerine verdiğim tepkiler. Emin olsunlar ekrandan fısıldadıkları her duygu ve sözcük yüreğimin tam içinde.

