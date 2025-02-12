Star’ın iddialı dizisi Kral Kaybederse ekranlara başarılı bir giriş yaptı!

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği Kral Kaybederse’nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosu, Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizi, başarılı ve kibirli bir adamın hayatındaki çarpıcı değişimi ele alıyor. Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreçte, onu bekleyen büyük değişim izleyiciye dramatik ve etkileyici bir şekilde aktarılıyor.

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

