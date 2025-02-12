Star’ın iddialı dizisi Kral Kaybederse ekranlara başarılı bir giriş yaptı!
Her salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Kral Kaybederse, ilk bölümüyle güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Star’ın yeni dizisi Kral Kaybederse’nin dün akşam yayınlanan ilk bölümü, hem duygusal hem de eğlenceli sahneleriyle büyük beğeni topladı.
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği Kral Kaybederse’nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosu, Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Kral Kaybederse, her salı saat 20.00’de Star’da!
KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?
Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizi, başarılı ve kibirli bir adamın hayatındaki çarpıcı değişimi ele alıyor. Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreçte, onu bekleyen büyük değişim izleyiciye dramatik ve etkileyici bir şekilde aktarılıyor.
Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.
Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan diziye; Kenan Baran'ın gizli sevgilisinin ortaya çıkması damga vurdu.
İşte Kral Kaybederse ilk bölümde yaşananlar...
FRAGMAN YAYINLANDI
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına; Handan'ın Kenan'ı kaybetmekten korktuğunu itiraf etmesi ve Özlem'in aşkından vazgeçmemesi damga vurdu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse yeni bölümüyle 18 Şubat Salı akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Halit Ergenç
- Magazin
- Kral Kaybederse
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Merve Dizdar
- Star Tv
- Dizi
- Aslıhan Gürbüz