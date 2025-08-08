Star'ın yeni dizisi Çarpıntı'nın afişi yayınlandı

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.



Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in yer aldığı dizinin kadrosunda ;Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimlerin yer alıyor.

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Çarpıntı çok yakında Star'da...

ÇARPINTI DİZİSİNİN İLK TANITIMI