Star'ın yeni dizisi Çöp Adam reytinglerde zirveyi zorladı

Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam, dün akşam ekrana gelen ikinci bölümüyle yine zirveyi zorladı.



Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizi, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen ikinci dizi oldu.



Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam’ın ikinci bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler yaşandı.

ÇÖP ADAM İKİNCİ BÖLÜMDE SÜRPRİZ GELİŞME

Dün akşam yayınlanan bölümde, Tamer'in Peri'yi kaçırma nedeniyle ilgili ilk ipucu geldi. Çocukluk anılarını yeniden hatırlayan Tamer'in, aynı Peri'ye benzeyen bir kadına hayran olduğu ortaya çıktı.

Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Çöp Adam her çarşamba Star’da yayınlanıyor.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM FRAGMANI