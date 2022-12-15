Star'ın yeni dizisi Çöp Adam reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam, dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle dizi kategorisinde ikinci olarak reyting listesinde zirveyi zorladı.

Star'ın yeni dizisi Çöp Adam reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor

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Çöp Adam'da Tamer, Berrin'e yakalandı! 'Peri'yi orada tutması çok zor artık'

Çöp Adam'da Tamer, Berrin'e yakalandı! 'Peri'yi orada tutması çok zor artık'

Star TV'nin yeni dizisi , 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan üçüncü bölümüyle yine zirveyi zorladı.

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizi, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen ikinci dizi oldu.

Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Çöp Adam’ın üçüncü bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı.

Star'ın yeni dizisi Çöp Adam reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor - 1

ÇÖP ADAM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Tamer'den şüphelenen Berrin, mahzeni buldu. Eşinin Peri'yi görmesini engelleyen Tamer, son sahnede Peri'yi bayılttı.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam her çarşamba Star’da yayınlanıyor.

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