Star'ın yeni dizisi Çöp Adam reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor

Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam, 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan üçüncü bölümüyle yine zirveyi zorladı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizi, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen ikinci dizi oldu.

Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Çöp Adam’ın üçüncü bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı.

ÇÖP ADAM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZETİ



Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Tamer'den şüphelenen Berrin, mahzeni buldu. Eşinin Peri'yi görmesini engelleyen Tamer, son sahnede Peri'yi bayılttı.



Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam her çarşamba Star’da yayınlanıyor.