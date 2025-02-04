Star'ın yeni dizisi Kral Kaybederse için geri sayım başladı: Afişi yayınlandı

Star ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan güçlü hikayesi ve yıldız kadrosuyla şimdiden büyük heyecan yaratan Kral Kaybederse’nin afişi yayınlandı.



Eşsiz hikayesiyle adından söz ettirecek olan sezonun iddialı projelerinden Kral Kaybederse’nin yayınlanan afişi göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Afişte yer alan oyuncuların güçlü ifadeleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken, oyuncuların karakterlerine dair merakları da arttırdı.

HİKAYENİN MERKEZİNDE: AV MI, AVCI MI?



Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.

KADRODA KİMLER VAR? Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.



Halit Ergenç

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımını OGM PICTURES’ın, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor Çekimleri geçtiğimiz aylarda başlayan dizi çok yakında Star'da ekranlara gelecek. İLK TANITIM YAYINLANDI Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; parıltılı hayatıyla dikkat çeken Kenan Baran'ın Fadi ile tanıştığı anlar ve "Artık o, avına av olan bir avcıdır" sözleri merak uyandırdı.



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