Star'ın yeni dizisi Sakla Beni'nin afişi çıktı

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisinin merakla beklenen afişi yayınlandı.
Dizinin başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in yer aldığı afiş göz kamaştırdı.
Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizide Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikayenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?
Sakla Beni çok yakında Star’da!
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Magazin
- Star Tv
- Dizi