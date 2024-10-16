Star'ın yeni dizisi Sahipsizler'in afişi yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken dizinin afişi yayınlandı.

Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.