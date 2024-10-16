Star'ın yeni dizisi Sahipsizler'in afişi yayınlandı
Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca veZüleyha Yıldız'ın yer aldığı, Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Sahipsizler" dizisinin afişi yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken dizinin afişi yayınlandı.
Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü, Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler dizisinin afişi, altı kardeşin hayatla olan umut dolu mücadelesini izleyeceğimizin ipuçlarını veriyor. Sosyal medyada beğeni toplayan afiş, dizinin samimi atmosferini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
Star’ın merakla beklenen yeni dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan yer alıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği Sahipsizler dizisinin senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.
Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Sahipsizler, çok yakında…
SAHİPSİZLER DİZİSİ 3. TANITIM
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