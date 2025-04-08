Süleyman Çakır ölümünün 21'inci yıldönümünde unutulmadı: Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü?

​Süleyman Çakır, Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden biridir ve "Kurtlar Vadisi" dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmıştır. İlk olarak 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan dizinin ilk bölümünde izleyici karşısına çıkan Çakır, 45. bölüme kadar dizide önemli bir rol oynamıştır.



Dizide, İstanbul'un yeraltı dünyasında güçlü bir figür olarak tasvir edilen Süleyman Çakır, karizmatik kişiliği ve keskin zekâsıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Ancak, Cerrahpaşalı Halit tarafından düzenlenen bir pusu sonucu 43. bölümde ağır yaralanmış ve 45. bölümde hayatını kaybetmiştir.

