Sunucu Kadir Ezildi yıllardır küs olduğu babası hakkında sessizliğini bozdu (Doktor Mehmet Ezildi kimdir?)

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı. Ünlü ismin nişanlanması ardından yıllardır görüşmediği babası Mehmet Ezildi ortaya çıkmıştı.

Ezildi yaptığı açıklamada; "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kadir Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babasının plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıkmıştı. Ailesini terk ettiği iddia edilen Mehmet Ezildi, sosyal medya hesabından kendisine yapılan yorumlara isyan etmişti.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Programında babası ile ilgili soru sorulan Kadir Ezildi; "Evet giderken de beni öldü bilin, dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500.000 lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Adını hiçbir yerde anmıyorum, o da benim adımı anmasın. Benim için ölmüştür. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum. " ifadelerini kullandı.

MEHMET EZİLDİ KİMDİR?



Plastik Cerrahı olan Mehmet ezildi, iki erkek babasıdır. Ezildi, Şişli'de bulunan bir klinikte çalışmaktadır.