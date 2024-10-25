Süreyya Biçer karakterine hayat veren Büşra Pekin Bahar'dan ayrılacak mı?

“Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi 2. sezon bölümleriyle devam ediyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin senaryosuna bu sezon dengeleri değiştirmesi için başhekim Süreyya Biçer karakteri eklenmişti.



Birsen Altuntaş karakterin diziye veda edeceğini duyurdu. Başarılı oyuncu Büşra Pekin’in hayat verdiği karakterle ilgili kulislerden sızan bilgiye göre flaş bir gelişme yaşandı. Başhekim Süreyya’nın diziye önümüzdeki hafta veda edeceği öğrenildi. Geçen haftalarda dekoltesi de tartışma yaratan Süreyya karakterinin erken vedasının nedeni olarak kulislerde karakterin hikâyesinin planlandığı gibi ilerleyememesi bilgisi dolaşıyor.