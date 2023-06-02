Survivor 2023 kim elendi? Asena elendi mi? İşte Survivor'ın 1 Haziran tarihli bölümünde elenen isim

ASENA DEMİRAĞ KİMDİR?

1997 doğumlu olan Asena Demirbağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun oldu. Asena, 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te dünya evine girdi, 2020 yılında ise kızını kucağına aldı.

Çift, 2021 yılında evliliklerini tek celsede sonlandırdı. BESYO bölümünden mezun olan Asena, şu anda pilates eğitmenliği, online koçluk ve kişisel antrenörlük gibi hizmetler veriyor. Asena, sosyal medya hesaplarından kızı Lidya ile eğlenceli fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.