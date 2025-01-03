Survivor All Star'da Pınar Saka sürprizi! Pınar Saka kimdir?

Survivor All Star 3. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, ada konseyinde yedeklerden bir ismin kadroya dahil olduğunu açıkladı. Sema Aydemir’in Pınar’ı görünce verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu. Sema Aydemir ile Pınar Saka, daha önce yarıştıkları dönemde sık sık gerilim yaşamış, ikili yumruk yumruğa kavga etmişti.



PINAR SAKA KİMDİR?



5 Kasım 1985 doğumlu Pınar Saka, 1994 yılında ENKA SK bünyesinde spora başlamıştır. İlk rekorunu 9 yaşındayken 300 m branşında kırmıştır. Kariyerinin başlangıç dönemlerinde çok küçük yaşta Milli Takıma seçilip 100 m ve 200 m kategorisinde ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ne üniversite eğitimi için gitmesi üzerine, üniversitesi adına çeşitli yarışmalara katılan Saka, üst üste Omaha School bünyesinde rekorlar kırmıştır.



Saka, büyük başarılara imza atması üzerine NCAA tarafından 2009 yılında, Yılın atleti unvanını almıştır.Saka, 2011 yılının Şubat ayında 400 m salon sahasında 52.99 derecesiyle Türkiye rekoru kırmıştır, bu derecesiyle 53 saniye altında koşan ilk ve tek Türk kadın atlet olma unvanını eline almıştır.



2011 yılında Dünya salon sahasında en iyi 6. derece olarak kayda geçmiştir . 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılarak, Olimpiyat tarihinde 400 m branşında temsil eden ilk ve tek kadın atlet olma başarısını göstermiştir.



2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası 400 m'de yarı finalinde koşmuştur, 52.84 saniye derecesiyle yarı finalde elenmiştir. Sporcu ayrıca 4x400 m bayrak takımının 2009 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3:37.37'lik derecesiyle (Özge Gürler, Yeliz Kurt ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki salon Türkiye rekorunu ve 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle (Birsen Bekgöz, Merve Aydın ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır.



ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde lisans eğitimi için Uluslararası İşletme ve Yönetim okumuştur, daha sonra Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.



Pınar Saka, 2013 yılında sporu bıraktıktan sonra Alpay Başaran ile 2015 yılında hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişlerdir. Saka, 2022 yılında eşi Alpay Başaran ile boşanmışlardır.



26 Ekim 2018'de Kaan Başaran adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.



2023 yılında ikinci evliliği Erhan Seçkin'le yapmıştır.

