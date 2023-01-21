Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Aziz Ozan Dilber'in hayatıyla ilgili bilgiler

Takım arkadaşları Elanur ve Özgür ile tartışma yaşayan Aziz Ozan Dilber, sert çıkışları ile Survivor'ın ilk haftasından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AZİZ OZAN DİLBER HAKKINDA

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık mesleğini icra etmeye başladı.

Dilber, Survivor 2023 iddiasını "Dünyanın en büyük oyunu başlıyor. Kaos, hırs, entrika, akıl oyunları... Hepsinden besleniyorum, bekleyin Aziz geliyor." sözleriyle ortaya koymuştu.

Gönüllüler kadrosunda yer alan Aziz, daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.