Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor yarışmasının yeni sezonu heyecanla devam ediyor. 2024 All Star'da daha önceki yıllarda yarışmaya damga vuran isimler var. Ekran macerasında üç bölümü geride bırakan Survivor, en son 3 Ocak 2024 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu.

SURVİVOR NEDEN YOK YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? MasterChef Türkiye'nin yarı finali ve finali nedeniyle Survivor'ın yeni bölümlerine ara verildi. 6 - 7 Ocak 2024 yayın akışlarında MasterChef All Star yer alacak. Zorlu yarışma programının yeni bölümleri, 8 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren yayınlanmaya devam edecek.