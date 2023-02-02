Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?

Survivor'da eski doktor Metin Kuş yerine Dr. Serhad Ömercikoğlu göreve geldi. İlk kez 2022 sezonunda görev alan Ömercikoğlu, 2023 sezonunda da yarışmacıların sağlık kontrollerini yapıyor. Peki, Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?

Marmara Üniversitesi'nde 2001-2007 yılları arasında tıp eğitimi alan Doktor Serhad Ömercikoğlu, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da 2008-2010 yılları arasında da eğitim aldı.

Serhad Ömercikoğlu, 2007-2009 yıllarında pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde 2010-2015 yılları arasında da Acil Tıp Asistan Doktoru olarak deneyim kazandı. 2015-2016'da ise Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı. Akabinde Marmara Üniversitesi bünyesinde acil tıp uzman doktoru olarak çalışmalarına devam ediyor.

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? - 1

2022 sezonundan bu yana yarışmasında görev alan Serhad Ömercikoğlu, Metin Kuş ve Survivor ekibiyle çekildiği fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. 

Serhad Ömercikoğlu, evli ve 2 çocuk babası. 

 

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