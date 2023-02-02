Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?

Marmara Üniversitesi'nde 2001-2007 yılları arasında tıp eğitimi alan Doktor Serhad Ömercikoğlu, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da 2008-2010 yılları arasında da eğitim aldı.



Serhad Ömercikoğlu, 2007-2009 yıllarında pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde 2010-2015 yılları arasında da Acil Tıp Asistan Doktoru olarak deneyim kazandı. 2015-2016'da ise Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı. Akabinde Marmara Üniversitesi bünyesinde acil tıp uzman doktoru olarak çalışmalarına devam ediyor.

2022 sezonundan bu yana Survivor yarışmasında görev alan Serhad Ömercikoğlu, Metin Kuş ve Survivor ekibiyle çekildiği fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.



Serhad Ömercikoğlu, evli ve 2 çocuk babası.