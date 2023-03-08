Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı kaldı?

Haftanın ilk konseyinde dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan yarışmacı Barış oldu.

PERFORMANS BİRİNCİSİ OLAN İSİM

Acun Ilıcalı performans birincisini de konseyde ilan etti. Salı akşamı performans birincisi olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Cansu oldu.