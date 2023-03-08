Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı kaldı?

Survivor Türkiye 2023 sezonunun 28. bölümü 7 Mart Salı akşamı yayınlandı. Son bölümde önce dokunulmazlık mücadelesi verildi, ardından konsey heyecanı yaşandı. Konseyde dokunulmazlığı kaybeden takım, aralarından bir ismi eleme adayı gösterdi. Peki, Survivor'da eleme potasına kim kaldı?
Haftanın ilk konseyinde dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan yarışmacı Barış oldu.
PERFORMANS BİRİNCİSİ OLAN İSİM
Acun Ilıcalı performans birincisini de konseyde ilan etti. Salı akşamı performans birincisi olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Cansu oldu.