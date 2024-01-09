Survivor fragmanına Hakan Bozok kavgası damga vurdu: Hakan diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yeni bölüm tanıtımı ekrana geldi. Görüntülerde Hakan ve Bozok arasındaki gerilim ön plana çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Hatipoğlu, ''Senin ağzını kırarım.'' diyerek Bozok'un üzerine yürüdü.
DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Eline ve göğsüne temas edilen Bozok ise Hakan'a ''Sen kime kişniyorsun?'' diye çıkıştı. Olaya müdahale Acun Ilıcalı'dan geldi. Oyun alanına giren Ilıcalı; "Alın bunu buradan, çıkarın çabuk şunu dışarı.'' dedi.
Fiziksel temas görüntüleri diskalifiye iddialarını beraberinde getirdi. İkilinin tartışmasından bir diskalifiye kararı çıkıp çıkmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi