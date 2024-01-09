Survivor fragmanına Hakan Bozok kavgası damga vurdu: Hakan diskalifiye mi olacak?

DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Eline ve göğsüne temas edilen Bozok ise Hakan'a ''Sen kime kişniyorsun?'' diye çıkıştı. Olaya müdahale Acun Ilıcalı'dan geldi. Oyun alanına giren Ilıcalı; "Alın bunu buradan, çıkarın çabuk şunu dışarı.'' dedi.

Fiziksel temas görüntüleri diskalifiye iddialarını beraberinde getirdi. İkilinin tartışmasından bir diskalifiye kararı çıkıp çıkmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.