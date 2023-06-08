Survivor ne zaman, nerede final yapacak? (Survivor 2023 şampiyonu için geri sayım sürüyor)

Aylardır ekran macerasını sürdüren Survivor'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Takım mücadelesinin bireysele döndüğü yarışmanın galiba kısa bir süre sonra belli olacak. Bilet alan kişiler canlı olarak yarı finali ve finali takip edebilecekler.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN? Survivor'da yarı finali 12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final ise 13 Haziran Salı günü yapılacak. Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek.