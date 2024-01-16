Survivor'da Nagihan Karadere'nin sağlık durumu merak edildi: Yarışmaya devam edebilecek mi?

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı konseyde, Nagihan'ın sağlık durumunu açıkladı:



''Tehlike var mı, var. Çünkü burada sakatlığın süresi çok önemli. Bu Survivor'un sakatlıkla ilgili maalesef limitler var.''

"10 GÜN İÇERİSİNDE DEVAM EDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuşan Karadere; "Bugünkü oyunda çok sakatlanacak bir parkur da değildi. Ama engelin altından geçerken bacağım bayağı bir sertleşmiş. O an tak diye bir ses duydum. Daha önce ben 2018'de de aynı bölgede bir sıkıntı yaşamıştım. Sonra kendi kendine geçmişti. Biraz morluklarım var, şuan yürüyebiliyorum. Biraz kendimi korumam gerekecek. Bugün doktora gittim yırtık olabilir dedi. Bir hafta maksimum 10 gün içerisinde tekrardan kaldığım yerden devam edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.