Taçsız Prenses’in Masal’ı Elif Kurtaran kimdir?

Elif Kurtaran 2012 doğumludur. İlk dizi tecrübesini Ay Yapım Şahin Tepesi yönetmeni Hilal Saral ile gerçekleştirdi.



Birçok reklam projesinin yüzü olan oyuncu yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardı sıra gelen BKM yapımı Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde Maya karakterini canlandıran oyuncunun dizisi final yapar yapmaz OGM Pictures imzalı Zeytin Ağacı projesinde Tuğba Büyüküstünün çocukluğuna hayat verdi. Hemen ardından Annemizi Saklarken projesi ile el sıkışan oyuncu yine Star TV ekranlarında Pelin Demir ile seyircinin dikkatini çekmeyi ve daha da görünür olmayı başardı.



Peşi sıra Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay'ın kızı Melisa ile kariyerini taçlandıran oyuncu aynı dönemlerde Yecuc Mecuc Başlangıç Film serisinin ilkinin çekimlerini de başrolde tamamladı ve film yayına girmeyi bekliyor.



Bu sırada Kuş Uçuşu ile iki sezon daha anlaşma imzaladı.



MASAL KARAKTERİ HAKKINDA



Masal azıcık ilgi gösterilse pırıl pırıl parlayacak, zehir gibi akıllı, eline attığı hemen her işte başarılı, iyiler iyisi, güzeller güzeli, küçücük bir kız. Ama diğer yandan da ufacık yaşında hayat gailesine atılmış yorgun bir savaşçı, hayatta kalmak için hırsızlık yapmak, yalan söylemek zorunda bir nitelikli dolandırıcı, bir küçük haydut. Annesi hastalandığından beri, yaklaşık son 1 senedir, neredeyse kendi başına yaşıyor. Ama bunu annesinden saklıyor. Hayırsız üvey babası Fuat’la da sürekli mücadele halinde. Fuat, Masal’ın sırtından para kazanmak istiyor. Ama Masal’a diş geçirmek kolay değil. Kapışıyor, didişiyor, sürekli kavga ediyorlar…



Masal’ın en büyük hayali ve amacı bir gün annesinin ameliyat olup iyileşmesi ve tekrar beraber yaşamaları… Masal’ın bu uğurda yapmayacağı şey yok. Yanında sadık köpeği Köfte, Masal bu yolculukta dokunduğu bütün hayatları değiştirecek; hayatın içine sıkışmış, bütün o yarım kalmış masalları tamamlayacak.