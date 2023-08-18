Tarık Emir Tekin kimdir? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler

İlk olarak 2020 yılında Rise of Empires: Ottoman isimli Netflix dizisinde yer alan Tekin, ardından yine internet dizisi olan ve BluTV yapımı olan Çıplak dizisinde Bulut karakterini canlandırdı. 2020-2022 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide Selçuk Dağcı karakterine hayat verdi ve bu rolle adından söz ettirdi. Son olarak ise, Bir Peri Masalı adlı dizide Onur Köksal karakteriyle başrolde yer aldı.